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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: حل جميع مشاكل المستثمرين خلال أيام محددة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً مساء أمس، مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وذلك فى ظل الظروف الراهنة على الساحة الدولية، وكذا متابعة خطط الهيئة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وتذليل جميع العقبات والمعوقات التى قد تواجه دفع عجلة التنمية بمختلف المدن الجديدة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على حل جميع مشاكل المستثمرين خلال أيام محددة، ووضع جميع التسهيلات والتيسيرات التى من شأنها جذب الاستثمار المحلى والأجنبى، ودفع معدلات التنمية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بمختلف المشروعات التنموية بالمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان أنه سيتم عقد اجتماع دورى كل أسبوع برئاسته، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وحل جميع مشاكل المستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى.

 مساهمة المجتمعات العمرانية فى تمويل المشروعات القومية

أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أهم الكيانات القوية التى تعتمد عليها الدولة فى التنمية والتوسع العمرانى، وإنشاء المدن الجديدة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية.
 

وزير الإسكان المجتمعات العمرانية Real Estate Finance حل مشاكل المستثمرين

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