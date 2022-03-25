ستيلانتس و LG Energy في تحالف جديد لبناء "مصنع جيجا" بكندا

التحالف الأقوى لمنافسة تسلا

أعلنت شركتا "ستيلانتس" و"LG Energy Solution عن استثمار مشترك بقيمة 5 مليارات دولار كندي (3.01 مليار جنيه إسترليني) في مشروع لبناء جيجا فاكتوري، على غرار تسلا، بسعة سنوية تبلغ 45 جيجاوات في الساعة.

تدعي مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسيات "ستيلانتس" أن موقع Windsor عبر الحدود المتاخمة من ديترويت، سيكون أول مصنع محلي ضخم وعلى نطاق واسع متخصص في صناعة البطاريات في كندا ، بهدف إنتاج خلايا بطاريات تغذي مركبات ستيلانتس في أمريكا الشمالية ، حيث تصنع علامات تجارية مثل كرايسلر و جيب وهي علامات تجارية ضرورية لنجاح الشركة الأم المالكة لـ 14 علامة تجارية للسيارات.

في العام الماضي ، كانت حصة مبيعات سيارات جيب في سوق الولايات المتحدة تزيد قليلاً عن 5٪ من إجمالي سوق السيارات.

كما أعلنت ستيلانتس إلى أن المصنع سيفتتح رسميا في عام 2024 حيث سيساهم بقوة في الوصول لأهدافها الإنتاجية المتمثلة في إنتاج خمسة ملايين مركبة كهربائية سنويا بحلول عام 2030. كما تطمح ستيلانتس أن تكون 50٪ من سوق مبيعاتها في أمريكا الشمالية من السيارات الكهربائية و 100٪ من المبيعات كهربائية في الأسواق الأوروبية في سنة 2030.

ستبدأ العلامات التجارية مثل ألفا روميو و DS و لانشيا و مازيراتي في إطلاق سيارات كهربائية بالكامل اعتبارًا من عام 2025.

قال كارلوس تافاريس ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتس "إن تحالفنا المشترك مع LG Energy Solution هو نقطة انطلاق أخرى لنا لتحقيق وتنفيذ خارطة الطريق للتحول الكهربائي التي سبق وأعلنا عنها كهربة والتي تهدف إلى الوصول إلى نسبة مبيعات كهربائية 50٪ في الولايات المتحدة وكندا بحلول نهاية العقد".