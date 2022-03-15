ستيلانتس تطرح نسخة الأداء العالي «فيات أبارث 500» الكهربائية العام المقبل

رغم حالة الاحتضار التي تعيشها العلامة التجارية "فيات" ووجود طراز واحد فقط لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الشركة الأم ستيلانتس قررت إعادة إحياء العلامة التجارية بقوة وتقديم نماذج كهربائية جديدة وبأشكال وتصميمات عصرية لجذب الفئات الشابة مرة أخرى.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات والنقل، تخطط "ستيلانتس" لإعادة شارة "أبارث" ذات الأداء العالي إلى سيارات فيات، والموديل الأول سيقدم فيات أبارث بشكل كهربائي جديد بمجموعة نقل مختلفة عما قدمته فيات من قبل.

Abarth هي شركة إيطالية متخصصة في تعديل السيارات لتكون بأداء رياضي، تأسست في عام 1949 على يد كارلو أبارث، وهي من أهم شركات عديل السيارات وجعلها ملائمة لحلبات السباق.

في عام 1971، اشترت شركة فيات Abarth وجعلتها قسم السيارات الرياضية والسباقات داخل شركتها بشكل رسمي، لتحقق بعد ذلك نجاحًا كبيرًا في الراليات وجولات سباقات السيارات، وتفوز بالعديد من البطولات، أما حاليا فتقدم فيات سيارتين فقط من فئة أبارث وهما "فيات 500" الهاتشباك و"فيات 124 سبايدر" الرياضية، والتي تم إطلاقها سنة 2017 ومن قوتها لم تعلن العلامة التجارية الفرعية أي موديلات جديدة.

وقال رئيس العلامة التجارية لـ Abarth، أوليفر فرانسوا، إن أحدث إبداعات الشركة ستعتمد على طراز فيات 500 هاتشباك الكهربائية.

لم يتم بيع الإصدار الحالي من فيات Electric 500 مطلقًا في الولايات المتحدة في أقوى تكوين لهذا الطراز حتى الآن، حيث يأتي مع محرك كهربائي بقوة 117 حصانًا ويعمل ببطارية تعمل بجهد 42 كيلو وات في الساعة.

من المؤكد أن نسخة Abarth الجديدة ستكون بمزيد من القوة الحصانية والأداء الأقوى على الطريق، ستتميز فيات أبارث 500 الكهربائية أيضًا بعدة تغييرات وتعديلات هيكلية واسعة النطاق مع ديناميكية هوائية معدلة، إذ تحمل شارة أبارث الرياضية.

سيركز التكوين الجديد على معالجة أفضل وشكل خارجي بزوايا أكثر حدة.

وقال أوليفر فرانسوا إن تقديم Abarth 500 EV وتحويلها إلى سيارة كهربائية لم يكن سهلا من الناحية الهندسية، لكن الشركة تسعى للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على النموذج الجديد في أقرب وقت لتقديمها للجمهور خلال العام المقبل.

جدير بالذكر أن فيات 500 الكهربائية العادية تتسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 9 ثوانٍ، مع سرعة قصوى تبلغ 93 ميلاً في الساعة ونطاق تشغيلها يصل إلى 199 ميلاً.

ومن المرجح أن تكون نسخة Abarth القادمة بتسارع أقل من 7 ثوانٍ وسرعة قصوى تزيد على 100 ميل في الساعة، ولكنها ستفقد بعض النطاق.