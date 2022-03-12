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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيات باندا تحصل على ترقيات حتى عام 2026.. صور

فيات باندا
فيات باندا

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis ، كارلوس تافاريس عن مخاوفه بشأن الأسعار المرتفعة للسيارات الجديدة على مستوى العالم في مقابلة، قال إنه "قلق للغاية بشأن تأثير القدرة على تحمل التكاليف التي أصبحت قضية أكثر بكثير مع تصاعد ضغوط التضخم العالمية.

فيات باندا

كانت إحدى أفكار صانع السيارات لمحاربة هذا الأمر هي موجة جديدة من السيارات الكهربائية المدمجة ذات الأسعار المعقولة، لكنها لن تأتي إلا في وقت لاحق من هذا العقد، وعند التحدث عن البديل؟ فيوجد سيارة فيات باندا في أوروبا.

فيات باندا

احتفلت سيارة المدينة الإيطالية بعيد ميلادها الأربعين في عام 2020 وتلقت تحديثات لعام 2021، على الرغم من أن طراز 500X هو طراز Fiatالوحيد المتاح في أمريكا لعام 2022، حيث لن تتاح فيات باندا في الولايات المتحدة، ولكن ستتاح في إيطاليا ودول أوروبية أخرى، ووفقًا لتقرير جديد ستتاح حتى عام 2026 على الأقل.

فيات باندا

ذكرت وكالة رويترز أن الباندا سيستمر تجميعها في مصنع فيات بوميجليانو في جنوب إيطاليا حتى عام 2026، وبحسب ما ورد أكدت نقابات عمال المعادن هذه المعلومات بعد اجتماع مع ممثلين من شركة صناعة السيارات، وسيبدأ مصنع Pomiglianoأيضًا في تجميع Alfa Romeo Tonaleالجديدة قريبًا جداً، مما يضيف المزيد إلى إنتاج المصنع المزدحم بالفعل.

فيات باندا

تم إطلاق الجيل الحالي من Fiat Panda في عام 2011 ولا يزال أحد أكثر الموديلات مبيعًا للعلامة التجارية استنادًا إلى منصة FCAالمصغرة، حيث تشترك Pandaفي دعائمها مع Lancia Ypsilonو Fiat 500، وكلاهما لا يزال معروضًا للبيع، بالإضافة إلى Fiat Unoو Ford Kaكان Unoإصدارًا ميسور التكلفة تم تصميمه في البرازيل، والذي تم بيعه بين عامي 2010 و 2021 بمحركات غاز بثلاث وأربع أسطوانات.

فيات باندا

قالت نقابات لرويترز إن ستيلانتيس بصدد إتمام صفقة لمصنع بطاريات جديد في إيطاليا سيتم بناؤه من خلال مشروع مشترك مع Mercedes-Benz و Total Energies وسيقع بالقرب من Termoliفي جنوب إيطاليا، سيكون هذا هو المصنع الثالث للبطاريات لشركة Stellantis في أوروبا ، بعد تلك التي تم الإعلان عنها في فرنسا وألمانيا.

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