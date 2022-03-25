رابحة.. هيئة الأمم المتحدة واليونيدو تشاركان في معرض التمكين الاقتصادي للمرأة

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، عن تنفيذ برنامج رابحة المشترك "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، الذي يهدف لتقليص الفجوة بين الجنسين في بيئة ريادة الأعمال المصرية في عدة قطاعات من ضمنها التمور والنباتات الطبية والعطرية، من خلال تعزيز مهارات ما لا يقل عن 1100 امرأة من رائدات الأعمال الطموحات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر القائمة بقيادة سيدات.

يشارك البرنامج، كجزء من استراتيجيته الشاملة، في المعرض المفتوح الخاص بالدورة الأولى من المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية التراثية في الفترة من 25 – 26 مارس 2022 في حديقة الأورمان من خلال جناح مخصص سيقوم بتسليط الضوء على عمل رواد الأعمال.

وتعد هذه المشاركة في المعرض المفتوح الخاص بالدورة الأولى من المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية التراثية فرصة فريدة من نوعها لرائدات الأعمال والباحثات عن عمل في سلاسل القيمة المستهدفة وهي التمور والنباتات الطبية والعطرية، لتقديم وعرض منتجاتهن وأعمالهن على الجمهور العام من زوار الحديقة، وسيكون ذلك بمثابة منافذ بيع عظيمة من شأنها زيادة أرباحهن ودعم وصولهن للخدمات المالية والفنية، كما ستشمل مشاركة البرنامج جلسات تهدف لتوعية النساء المستهدفات ببرنامج ومنهجية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر (اليونيدو)، إلى جانب تقديم التدريب الفني والخدمات الاستشارية لتعزيز وصولهن للأسواق المحلية والدولية.

ويدعم جناح برنامج رابحة "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر" 30 سيدة من رائدات الأعمال من خلال توفير أكشاك للأعمال والجمعيات التي تقودها السيدات، والتي تقوم بخدمة المصنعات والمزارعات في سلاسل القيمة الخاصة بالتمور والنباتات الطبية والعطرية، مما بدوره سيوصلهم بمشاريع وبرامج التمويل الإنمائي، كما سيوفر الجناح أيضا خدمات تنمية الأعمال التجارية لتقديم الاستشارات على أساس احتياجات المشاركين خلال المعرض، بالإضافة إلى صالة مخصصة لاستضافة اجتماعات B2B ما بين الجهات الفاعلة في المشروع والمستفيدين المحتملين منه.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن برنامج رابحة "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر" يتم تنفيذه بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتم دعمه بقوة من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية.