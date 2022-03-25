بعد الإعلان عن تطويره بتكلفة 90 مليون دولار.. اعرف أشهر نزلاء فندق شبرد التاريخي

أعلنت الدولة ممثلة وزارة قطاع الأعمال العام، عن إعادة إحياء فندق شبرد أعرق الفنادق التاريخية فى مصر وذلك في إطار خطتها لتطوير الفنادق التابعة لها سواء التاريخية أو المعاصرة.

ويرصد "صدى البلد "تاريخ الفندق وتكلفة الإنفاق الاستثماري لعملية التطوير.

أنشأ فندق "شبرد" في حي الأزبكية عام 1841م واحترق ضمن حريق القاهرة،وبعد 5 سنوات من الحريق أعيد بناء فندق شبرد الحالي بمنطقة جاردن سيتي أمام نهر النيل والذي يصنف كأحد أعرق الفنادق على المستوى الإقليمي.

فندق شبرد التاريخي



أشهر نزلاء فندق شبرد التاريخي

وعلى مدار أعوام عديدة حرصت إدارة الفندق على ان يحتوي الكتاب الذهبي الخاص بالفندق على توقيعات العديد من الضيوف والمشاهير والشخصيات العالمية مثل الملك فيصل ملك العراق الراحل، وأغاخان، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق السير وينستون شرشل، والرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت.

الملك فيصل الثانى اخر ملوك العراق وأشهر نزلاء فندق شبرد

لم يقتصر نزلاء الفندق على الشخصيات العالمية ولكنه صار أيضا المكان المفضل للطبقة الأرستقراطية في مصر في مطلع القرن العشرين، وكان تراس الفندق بمثابة الملتقى المفضل لدى كبار العائلات لاحتساء الشاي في فترة بعد الظهيرة، وكان الملك فؤاد الأول ومن بعده ابنه الملك فاروق والزعيمان الوفديان سعد زغلول، وخليفته مصطفى النحاس من بين زوار الفندق الراغبين في الاستمتاع بالجلوس فيه واستضافت غرفه الوفود العربية التي حضرت الى مصر لإعلان إنشاء جامعة الدول العربية عام 1946.

فندق شبرد التاريخي

إعادة بناء الفندق بمنطقة جاردن سيتى

بعد حريق القاهرة وتدمير الفندق، ظل مبنى فندق شبرد على حاله دون تغيير بعد حريق القاهرة، حتى قامت ثورة 23 يوليو عام 1952، وتولت شركة الفنادق المصرية نقل مبنى الفندق على مساحة 3198 متر بحي جاردن سيتي.

وواجه الفندق عدة فى إدارته وتوقف عن العام فى 2013، وقامت وزارة قطاع الأعمال العام ممثلة فى الشركة القابضة للسياحة بأعمال المرحلة الأولى من عملية التطوير والتى تمثلت فى أعمال المعالجة و التدعيم الانشائي لكافة العناصر الإنشائية بمبنى الفندق.



وفى عام 2020 وقعت شركة ايجوث المالكة لفندق واحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال عقد شراكة مع مجموعة "الشريف" السعودية لتطويره وتشغيله وترميمه بتكلفة استثمارية 90 مليون دولار لمدة 35 عام ، وتشارك في تلك العملية المصممة الفرنسية سيبيل دي مارجيري، والتي تسعى للحفاظ على روح المبنى الأثري، مع تعزيز المرافق والخدمات الحديثة، ومن المنتظر أن يعاد افتتاحه في عام 2024.

وسيكون "شبرد" على موعد مع مرحلة جديدة، سيتم فيها التعاون - ولأول مرة في مصر - مع مجموعة "ماندارين أورينتال الفندقية" المالكة والمشغلة لأكثر الفنادق والمنتجعات الفاخرة في العالم، والحائزة على جوائز كبرى، و تدير 34 فندقاً، و7 مجمعات سكنية في 24 بلدًا.



وتم إبرام التعاقد مع مجموعة "ماندارين أورينتال الفندقية" العالمية بالتعاون بين شركة "الشريف للسياحة والفنادق" التابعة لمجموعة "الشريف" القابضة السعودية وشركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.



ويتضمن مشروع التطوير – المقرر الانتهاء منه في عام 2024 -رفع مستوى الفندق من4 إلى5 نجوم ،زيادة الطاقة الفندقية عن طريق بناء مبنى ملحق بنفس ارتفاع الفندق الحالي على الجزء الخلفي الإداري للمبنى والذي تم الانتهاء من إزالته، و يشمل مبنى الامتداد الجديد مجموعة من البدرومات مخصصة لانتظار السيارات حيث كان يفتقر مبنى الفندق إلى وجود أماكن انتظار سيارات، كذلك إضافة مجموعة من الغرف الفندقية وخدمات ومطاعم متخصصة وحمام سباحة جديد.