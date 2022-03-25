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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر ضد السنغال .. تاريخ كيروش في التأهل لـ كأس العالم

كيروش
كيروش

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمواجهة منافسه السنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف علي ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر. 

 

ويحاول كيروش الثأر من منتخب السنغال بعدما خسر بطولة الأمم الأفريقية أمامهم الشهر الماضي بركلات الترجيح. 

 

ونعرض لكم تاريخ كيروش في التأهل لـ كأس العالم 

يسعي البرتغالي كارلوس كيروش لتحقيق التأهل الخامس الي بطولة كأس العالم حيث سبق وتأهل أربع مرات مع ثلاث منتخبات من ثلاث قارات, أسيا وأفريقيا وأوروبا.

كان أول وصول لكارلوس خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002 بكوريا واليابان, حينها كان المدرب البرتغالى مديراً فنياً لمنتخب جنوب أفريقيا نجح فى الوصول بالبافانا بافانا, وكان أول إنجازاته داخل القارة السمراء .

 

لم تكتمل الفرحة بالنسبة لكيروش بعدما حدث خلاف بينه وبين الاتحاد الجنوب أفريقى أدى لرحيله قبل المونديال وتولى قيادة المنتخب مدرب آخر, إلا أن الإنجاز كُتب باسمه ولأول مرة يتأهل منتخب للمونديال تحت قيادة كيروش .

 

المرة الثانية كانت مع منتخب بلاده البرتغال خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا لتتحقق المفارقة بأن يتولى قيادة منتخب قام بتأهيله لهذا الحدث العالمى ويكون هذا الحدث فى البلد التى لم تمكنه من التواجد لأول مرة كمدرب فى المونديال.

 

أما المرة الثالثة والرابعة فكانت فى مونديالى 2014 و2018 بتجربة هي الأبرز له خلال قيادته للمنتخبات عندما نجح فى الوصول بمنتخب إيران لهذا المحفل العالمى, مرة فى البرازيل وأخرى بروسيا.

كيروش منتخب مصر مصر السنغال بطولة كأس العالم 2022

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