ذكريات نادالا حكم مباراة السنغال مع الكرة المصرية

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منافسه السنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويتولى الكونغولي جان جاك ندالا صافرة لقاء الليلة بين مصر والسنغال.

ونعرض لكم تاريخ الحكم مع الكرة المصرية

حيث بدأ الكونغولى التحكيم بدوري أبطال أفريقيا في عام 2016، وسبق لندالا أن أدار مباراة للزمالك في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2019 أمام النجم الساحلي، وانتهت بالتعادل السلبي وتأهل من خلالها للنهائي، كما أدار مباراة الزمالك والترجي في الجولة الرابعة، وخسر الأبيض 1-0 بهدف حمدو الهوني في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021.



و أدار ندالا 3 مباريات للأهلي تعادل 1-1 مع بلاتينيوم ستارز وفاز على صن دوانز 2-0 في نسخة دوري أبطال أفريقيا 2019 ثم مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي بدولة قطر ونجح الأحمر في الفوز بركلات الترجيح في الموسم الماضي.



وأدار الكونغولي مباراة المصري وسونوجو وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي 2بهدفين دون رد نسخة الموسم قبل الماضي من الكونفدرالية وسبق لندالا أن أدار مباراة مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في الكاميرون، وهي المواجهة التي انتهت بتفوق الفراعنة بركلات الترجيح.



وكان شاهدا على خسارة الفراعنة لنهائي أمم أفريقيا أمام السنغال في الكاميرون 6 فبراير الماضي، حيث تولى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز إدارة المباراة بمساعدة مواطنه، زخاري سويلا، وتاني سورو من ليسوتو، في حين كان الكونغولي جان جاك ندالا حكماً رابعاً.