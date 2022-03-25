بعد 3 سنوات من التوقف.. استئناف وصول البواخر السياحية إلى تونس

عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو رصد تفاصيل استئناف وصول البواخر السياحية إلى تونس بعد ثلاث سنوات من توقفه.

ورست أول أمس الأربعاء، سفينة تقل المئات من السياح في تونس لأول مرة منذ العام 2019، في بلاد تحاول السلطات فيه النهوض بقطاع السياحة المتضرر من وباء كوفيد-19 على مدى موسمين متتاليين.

ووصلت الرحلة "سبيريت أوف ديسكفري" إلى ميناء حلق الوادي، بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس وعلى متنها 724 سائحا، غالبيتهم من الانجليز وبينهم ألمان وفرنسيون وإسبان.

وتعمل السلطات التونسية "على بلوغ ما بين 50 و60% من أرقام العام 2019" السنة المرجعية، وهي من أفضل المواسم السياحية في البلاد منذ ثورة 2011. فقد زار البلاد خلالها أكثر من تسعة ملايين سائح، وساهم القطاع في حوالى 14% من الناتج الداخلي الصافي ووفّر مصدر رزق لمليوني تونسي.

