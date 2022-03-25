سيدي با مدافع السنغال السابق: لم أتمنى مواجهة مصر.. الفراعنة يريدون الانتقام.. ورقم "12" كلمة السر في المباراة | حوار

تحت شعار “الثأر والقتال لبلوغ المونديال”، يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لتحقيق فوزا مريحا على السنغال في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو حلم الصعود إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وكان منتخب مصر خسر نهائي أمم إفريقيا “مؤخرا” أمام السنغال بركلات الحظ الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

شيخ سيدي با مدافع منتخب السنغال السابق يتحدث لـ “صدى البلد” عن مباراة مصر والسنغال وتوقعاته للمباراة، والعديد من الأمور التي تخص المواجهة المرتقبة.

إليكم نص الحوار:

في البداية.. كيف ترى مباراة مصر والسنغال؟

مصر ستلعب على أرضها وتريد الانتقام بعد خسارة أمم إفريقيا، لكن منتخب السنغال يتسلح بالثقة بعد الفوز باللقب الإفريقي، بالإضافة إلى امتلاكه لاعبين على أعلى مستوى في كافة الخطوط.

ما توقعاتك لنتيجة المباراة؟

الحظوظ متقاربة، ولكن أنا وأكثر من 14 مليون سنغالي نتمنى فوز السنغال.

هل كنت تتمنى مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم؟

بصراحة لا، لم أكن أرغب في مواجهة مصر لأنني أعرف صعوبة تجاوز هذا المنتخب.

ما رأيك في مستوى منتخب مصر؟

المنتخب المصري يتمتع بمستوى جيد جدا حيث يلعب معظم لاعبيه الخبرة الإفريقية، من خلال المشاركة مع

في رأيك.. هل يمنح الحضور الجماهيري أفضلية لمنتخب مصر أمام السنغال؟

بالطبع نعم، الجمهور أو “اللاعب رقم 12 كما يقال” يعطي أفضلية لمنتخب مصر، لأن جميع من في الاستاد سيدعمون الفراعنة.

هل تخشى لاعبا ما في صفوف منتخب مصر في لقاء الليلة؟

أخشى محمد صلاح بالطبع، هو الأفضل في منتخب مصر.

محمد صلاح

سيسه مدرب السنغال قال أن بطل إفريقيا لا يتأهل إلى كأس العالم.. هل تتفق مع تصريحاته؟

أعتقد أن بطل إفريقيا سيتأهل هذه المرة إلى كأس العالم.

هل تمتلك أي ذكريات مع منتخب السنغال أمام مصر؟

نعم، لقد شاركت مع السنغال أمام مصر في تصفيات كأس العالم 2002، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.