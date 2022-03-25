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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتلتيكو مدريد يعلن وفاة والد سيميوني

صدى البلد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، وفاة كارلوس سيميوني والد مدرب الفريق، الأرجنتيني دييجو سيميوني.

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ونشر نادي أتلتيكو مدريد، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله وفاة والد سيميوني في إحدى المستشفيات بالأرجنتين، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.

 

ونعى النادي الإسباني وفاة كارلوس سيميوني، مؤكدًا على دعمه للمدرب دييجو سيميوني.

 سيميوني  يقود أتلتيكو مدريد للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 

وكان سيميوني قاد أتلتيكو مدريد للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه مانشستر يونايتد، ليضرب موعدًا مع القطب الآخر للمدينة الإنجليزية، مانشستر سيتي.

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