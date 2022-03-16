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رئيس التحرير
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رياضة

بعد صافرة النهاية.. جماهير مانشستر يونايتد تعتدي على سيميوني بـ «الزجاجات»

صدى البلد

التقطت عدسات الكاميرات دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أثناء خروجه من ملعب أولد ترافورد بسرعة بعد صافرة النهاية و جماهير مانشستر يونايتد تلقي عليه زجاجات المياه.
 

وتأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف نظيف في إياب دور الـ 16.

الشوط الأول شهد أفضلية نسبية لمانشستر يونايتد، الذي كاد أن يفتتح التسجيل عن طريق لاعبه السويدي أنتوني إيلانجا في الدقيقة 13، من متابعة لتمريرة برونو فيرنانديو من الجهة اليمنى، لكن أوبلاك تصدى للكرة بوجهه.

رد أتلتيكو مدريد جاء سريعًا عن طريق رودريجو دي باول والذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15، تصدى لها دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد ببراعة.

وفي الدقيقة 20، طالب لاعبو ماشستر يونايتد باحتساب ركلة جزاء لصالحهم بعد تعرض برونو فيرنانديز للعركلة من رينيلدو، لكن الحكم رفض ذلك.

وسجل جواو فيليكس هدفًا لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 34، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 41، تمكن البرازيلي رينان لودي من تسجيل الهدف الأول لأتلتيكو مدريد بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جريزمان من الجهة اليمنى.

لاعبو مانشستر يونايتد حاولوا تعديل النتيجة، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها أوبلاك براعة، ليحافظ على تقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو مانشستر يونايتد من محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، ففي الدقيقة 46، سدد إيلانجا تسديدة أرضية من الجهة اليمنى مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أتلتيكو مدريد.

وفي الدقيقة 59، أرسل ديوجو دالوت كرة عرضية من الجانب الأيمن، ليقابلها سانشو بتسديدة قوية، مرت فوق مرمى أوبلاك ببضع سنتيمترات.

رانجيك مدرب مانشستر يونايتد دفع بكل أوراقه الهجومية بإشراك كافاني وبوجبا وراشفورد وخوان ماتا، لكن أخطر المحاولات جاءت عن طريق المدافع رافاييل فاران في الدقيقة 77 الذي ارتقى ليقابل ركلة حرة مباشرة تم تنفيذها من الجهة اليمنى، لكن أوبلاك تصدى لرأسيته ببراعة، لترتد لكريستانو رونالدو الذي قام بركلة مقصية، لكنن أوبلاك أمسك الكرة.

حاول لاعبو مانشستر يونايتد بشتى الطرق تسجيل هدف التعادل، لكنهم لم يتمكنوا من مسعاهم، ليتم إقصائهم من البطولة، ويعبر أتلتيكو مدريد لدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

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