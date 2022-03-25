بـ الكاجول .. الفيشاوي في أحدث جلسة تصوير

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عدة صور جديدة له من أحدث جلسة تصوير عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر الفيشاوي في الصورة بـ إطلالة كاجول ،معلقاً :" تصبحوا علي خير".

نالت الصورة إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وروج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد "قمر14"، ونشر البوستر الرسمي الذي يجمع نجوم العمل من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويضم "فيلم قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.