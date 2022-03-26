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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب تكشف النقاب عن محرك جديد بقوة أكثر من 500 حصان.. صور

جيب تكشف النقاب عن
جيب تكشف النقاب عن محرك جديد بقوة أكثر من 500 حصان

كشفت جيب محرك Hurricane twin-turbo لأول مرة بشكل كامل ورسمي عن محرك البنزين الجديد سداسي الأسطوانات للعلامة التجارية وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تسريب أداءة عبر الإنترنت ، تم تصميم المحرك الجديد سعة 3.0 لتر ذو الست أسطوانات على التوالي ليتناسب مع ناتج وحدات V8 الأكبر، وهو أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 15 في المائة من المحرك ثماني الأسطوانات، وستبيعه جيب على مرحلتين للطاقة.

 

جيب تكشف النقاب عن محرك جديد بقوة أكثر من 500 حصان

يوفر المحرك الجديد 3.0 توربو مزدوج "أكثر من" 400 حصان (294 كيلوواط) وعزم دوران 450 رطل (610 نيوتن متر)، تم تحسين هذا الإصدار للحصول على أفضل اقتصاد للوقود ويستخدم دوران غاز العادم المبرد، يعد متغير العادم العالي جيدًا لتحمل أكثر من" 500 حصان (368 كيلوواط) و 575 رطل قدم (780 نيوتن متر) مع وعد بتوفير استهلاك الوقود "الكبير" أثناء الأحمال الثقيلة.

 

أساس 3.0 I6 الجديد عبارة عن كتلة من الألمنيوم المصبوب ذات حافة عميقة مع وعاء زيت مصنوع من سبائك الألومنيوم، قامت جيب بتركيب شاحنين توربينيين منخفضي القصور وعالي التدفق، كل منهما يغذي ثلاث أسطوانات، ويتم توفير الوقود من خلال نظام حقن الوقود المباشر عالي الضغط مع قواد واحد للإصدار القياسي ومضختين للأكثر قوة، يتم تشغيلهما بواسطة عمود مخصص يحركه سلسلة، ويأتي كلا الإصدارين بشكل قياسي مزودًا بنظام بدء التشغيل الذي يخفض الانبعاثات في الاستخدام الحضري.

جيب تكشف النقاب عن محرك جديد بقوة أكثر من 500 حصان

تقول جيب إن المحرك الجديد يوفر منحنى عزم دوران مسطحًا مع الحفاظ على ما لا يقل عن 90 في المائة من ذروة عزم الدوران من 2350 دورة في الدقيقة وصولاً إلى خطها الأحمر، وإن بنية الوحدة السداسية تجعلها مناسبة للتكامل المستقبلي للدعم الكهربائي، مما يعني أن محرك Hurricane الهجين يمكن أن يوفر طاقة أكبر وانبعاثات أقل ضرراً.

 

توضح شركة جيب أن أرقام المخرجات الدقيقة ستختلف اعتمادًا على التطبيق حيث من المتوقع أن تصل المركبات الأولى التي تعمل بمحرك Hurricane إلى الوكلاء في وقت لاحق من هذا العام، وستكون Grand Wagoneer من بين الأوائل الذين حصلوا عليها، وكانت هناك شائعات حول حصول الجيل التالي من دودج تشالنجر وتشارجر عليها أيضًا على أنها بديل أكثر كفاءة وصديقًا للبيئة لمحرك V8 اليوم.

Hurricane محرك البنزين اسطوانات جيب دودج تشالنجر تشارجر

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