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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولز رويس تركز على إطلاق سبيكتر الجديدة على حساب داون ورايث.. صور

رولز رويس تركز على
رولز رويس تركز على اطلاق سبيكتر الجديدة على حساب داون ورايث

أكد مولر أوتفوس رئيس شركة رولز رويس أن طرازي Dawn وWraith ستخرجان من الإنتاج في عام 2023 ولم تعد متاحة بالفعل للطلب.

وصلت كلتا السيارتين "داون" ذات البابين القابلة للتحويل و"رايث" الكوبيه ذات البابين، إلى نهاية دورات الإنتاج المجدولة ولن يتم استبدالها مباشرة حيث تركز الشركة بدلاً من ذلك مواردها الممولة ذاتيًا على تطوير Specter الكوبيه الكهربائية ذات البابين، والتي من المقرر إجراؤها في الى الربع الرابع من عام 2023.

رولز رويس تركز على اطلاق سبيكتر الجديدة على حساب داون ورايث

قال مولر أوتفوس إن الطلبات الخاصة بالزوج ذي البابين قد أغلقت الآن لجميع الأسواق التي تم إيقاف بيعها سابقًا في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن طبيعة أوامر الشركة وقائمة الانتظار تعني أنه سيكون في أوائل عام 2023 قبل Wraith النهائي و خرجت طرازات Dawnمن خط إنتاج Goodwood.

رولز رويس تركز على اطلاق سبيكتر الجديدة على حساب داون ورايث

يقول المطلعون في Rolls-Royce إن الشركة كان بإمكانها صنع نسخة كهربائية بالكامل من أحد موديلاتها الحالية لأول سيارة EVلها، ولكن كان من المهم أن يكون لهذه السيارة هوية خاصة بها وتقدم شيئًا فريدًا لمجموعة Rollsبدلاً من ذلك، ومن أن تكون خيارًا لمجموعة نقل الحركة لسيارة موجودة.

رولز رويس تركز على اطلاق سبيكتر الجديدة على حساب داون ورايث

تنظر رولز بدلاً من ذلك إلى Spectre كخليفة متأخرة لنسخة الكوبيه من الجيل السابع من Rolls-Royce Phantom، حيث يشترك الزوجان في بصمة مماثلة، وبالتالي فإن Specterلها موقعها المميز داخل مجموعة Rolls.

 

فيما يتعلق بالمزيد من الأمور اليومية، قال مولر أوتفوس إن الشركة ستكون قادرة على تحويل إنتاج موديلاتها بسبب الذهاب إلى روسيا إلى أسواق أخرى قبل حظر الصادرات إلى البلاد، وأضاف بشكل لافت للنظر أن مصادر أسلاك رولز لمحركاتها من مصنع في غرب أوكرانيا قد استأنفت بالفعل الإنتاج بعد أن توقف في البداية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وبالتالي لم يتأثر هذا الإنتاج.

رولز رويس Dawn Wraith الكوبية Goodwood Phantom

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