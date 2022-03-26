مني الشاذلي برفقة أصالة في حفل زفاف إبنتها شام

حرصت الإعلامية مني الشاذلى على حضور حفل زفاف شام أبنة الفنانة اصالة ، والذى يقام حالياً فى أحدى الفنادق الكبري بالقاهرة .

أصالة ومني الشاذلي

وكانت قد حرصت الفنانة اليسا على حضور حفل زفاف شام أبنة الفنانة أصالة، والذى يقام حالياً في أحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة .

وظهرت اليسا فى الفيديوهات الخاصة من حفل زفاف شام أبنة الفنانة أصالة وهى تغنى مع الفنانة أصالة أغنية راجعين يا هوي ، بينما شاركت الفنانة رامي صبري أغنية عيشالك .

وكانت قد كشفت المطربة أصالة من خلال فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موقف طريف مع زوج ابنتها شام وذلك خلال حفل الزفاف المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

وقالت أصالة في كلمتها : "من كم سنة فاتوا، كان فيه طفل عمره 9 سنين طلب يتصور معايا، واتصورت معه من كام سنة، وقالي انه يحبني ويسمع أغاني، ولا عرفت ان هذا الطفل سيكون شريك بنتي في حياتها، شامتي واحمد حبيبي، نزفهم سوا اليوم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمكربة اصالة من حفل زفاف ابنتها شام الذهبي المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة.

وكانت قد نشرت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة، صورا جديدة لها مع زوجها من حفل الزواج، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.