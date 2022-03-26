أحمد حجازي يحتفل بفوز المنتخب: مبروك يا رجالة وربنا يكملها علي خير

بعد الفوز على السنغال ذهابا..

حرص أحمد حجازي مدافع الفريق علي تهنئة لاعبي منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بعد الفوز على السنغال في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي.

وكتب أحمد حجازي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: مبروك يا رجالة مصر ربنا يكملها علي خير في ماتش العودة.

ونجح المنتخب الوطني بالفوز على السنغال بنتيجة ١ / ٠ ضمن المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بقطر ٢٠٢٢م، ويسافر المنتخب إلى العاصمة السنغالية داكار لخوض مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب السنغال.

وكان قد أكد وزير الرياضة أن فوز المنتخب اليوم أمام السنغال يعد خطوة هامة نحو التأهل للمونديال، مطالباً الجماهير المصرية باستمرار الدعم والمؤازرة والالتفاف حول المنتخب لتحقيق الفوز في مجموع المباراتين والتأهل إلى كأس العالم. ثمن الوزير على الإرادة التي ظهر بها اللاعبون اليوم وقدرتهم على الحفاظ على التقدم بهدف نظيف طوال المباراة، مؤكداً ثقته في عزمهم في تحقيق الفوز في مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالي وإسعاد الجماهير المصرية بالتأهل إلى المونديال.

وحرص وزير الشباب والرياضة على حضور المباراة في استاد القاهرة الدولي الذى تزين بالحضور الجماهيري المكثف الذين صنعوا أجواءً من حماسية طوال المباراة.