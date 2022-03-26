عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريق كهارب: نقدم أغانى تعبر عن أحلامنا وأفكارنا

فريق كهارب
فريق كهارب

قال يوسف عطوان مؤسس فريق كهارب، أن فريق كهارب بدأ من 4 سنوات بنشر فيديوهات أون لاين، ومختار السايح "بروديوسر". 


وتابع “عطوان”، خلال حواره ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “CBC”، أنه يقوم بالكتابة باللحن الخاص بها، ثم ينشر الفيديوهات “أونلاين” لمدة عامين، معقبا: “أنضممت بعد ذلك لنا هبة رفعت وشادي الحسيني وماجد.. ونعمل على أغاني شاعرين أنها تعبر عنا .. منها أحلام وأفكار”.


ومن جانبها، قالت هبة رفعت، إنها طلب منها أن تسجل في أغنية، ثم بدأ اللايف، وانضمت للفريق بعدها، مستطردة: "جزء كبير من الموضوع، احنا بنلعب وبنستمتع بنفسنا، وبنجرب حاجات مختلفة ونخوض التجربة مع بعض".


وتقول كلمات أغنية "ما تيجي تعالى": “شوف البحر وشوف الأرض، وشوف الطول وشوف العرض غابت الشمس وطب البرد في عز التلج مفتح ورد”.

يوسف عطوان فريق كهارب اون لاين معكم منى الشاذلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

يا رب.. محمد عبدالمنعم يطمأن الجماهير من داخل المستشفى

ترشيحاتنا

أخبار العالم| التحالف يبدأ عملية واسعة ضد الحوثي .. السعودية تحذر من نقص إمدادات البترول.. ماكرون يعترض على بيع الغاز الروسي بالروبل

التعليم : امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ 28 مايو حتى 9 يونيو

مباريات اليوم السبت 26- 3- 2022.. أبرزها فيوتشر والسويس وهولندا و الدانمارك

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

وزير القوى العاملة يشهد عقد قران 4 من الفتيات الأكثر احتياجاً بالأقصر

في أي شهر رمضان 2022 ؟.. أول يوم في بداية إبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

ثاني أكبر حفرة في العالم.. يمكنها ابتلاع الطائرات |شاهد

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

ضابط ينقذ شاب من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار في الهند| فيديو

فيديو

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

أصالة تشارك رامي صبري غناء ألف ما شاء الله عليك بحفل زفاف أبنتها.. فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ