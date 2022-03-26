فريق كهارب: نقدم أغانى تعبر عن أحلامنا وأفكارنا

قال يوسف عطوان مؤسس فريق كهارب، أن فريق كهارب بدأ من 4 سنوات بنشر فيديوهات أون لاين، ومختار السايح "بروديوسر".



وتابع “عطوان”، خلال حواره ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “CBC”، أنه يقوم بالكتابة باللحن الخاص بها، ثم ينشر الفيديوهات “أونلاين” لمدة عامين، معقبا: “أنضممت بعد ذلك لنا هبة رفعت وشادي الحسيني وماجد.. ونعمل على أغاني شاعرين أنها تعبر عنا .. منها أحلام وأفكار”.



ومن جانبها، قالت هبة رفعت، إنها طلب منها أن تسجل في أغنية، ثم بدأ اللايف، وانضمت للفريق بعدها، مستطردة: "جزء كبير من الموضوع، احنا بنلعب وبنستمتع بنفسنا، وبنجرب حاجات مختلفة ونخوض التجربة مع بعض".



وتقول كلمات أغنية "ما تيجي تعالى": “شوف البحر وشوف الأرض، وشوف الطول وشوف العرض غابت الشمس وطب البرد في عز التلج مفتح ورد”.