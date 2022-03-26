أنور قرقاش: استمرار هجمات الحوثيين على السعودية يكشف الوجه الحقيقي لهم

نقف مع المملكة في السراء والضراء

أكد مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش وقوف دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية في السراء والضراء وعبارة مصيرنا واحد التي تجمعنا صهرتها التحديات المشتركة ليصبح حقيقة واقعة أكبر من أي مفردة أو شعار.

وشدد قرقاش بحسب ماذكرت صحيفة البيان الإماراتية؛ على استمرار الإمارات والسعودية معا في التصدي للتحديات لنضمن أمننا واستقرارنا المشترك. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء.

وتابع ‏‎قرقاش: الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية استمرار لنهج هذه المليشيات الذي يرفض إنهاء الحرب ويسعى إلى تقويض مبادرات وقف إطلاق النار والحوار، الاستهداف المستمر للمدنيين في اليمن وجواره عمل إرهابي يكشف الوجه الحقيقي للحوثيين أمام المنطقة و المجتمع الدولي.

