عاجل
«ناموسيات» جديدة تكافح «الملاريا» في تنزانيا الرئيس الأمريكي يلتقط سيلفي ويتناول البيتزا مع القوات الأمريكية في بولندا..صور آلام البطن عند المراهقين .. التسمم الغذائي والحساسية والقولون العصبي أهم الأسباب ... تجنب الأطعمة الحمضية أثناء عسر الهضم.. شرب الكثير من الماء والغذاء الغني بالألياف أفضل سبيل للوقاية إغلاقات تاريخية لأسواق الخليج.. والثلاثيني المصري يحقق أعلى مكاسب في 6 سنوات رولز رويس تركز على إطلاق سبيكتر الجديدة على حساب داون ورايث.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقف مع المملكة في السراء والضراء

أنور قرقاش: استمرار هجمات الحوثيين على السعودية يكشف الوجه الحقيقي لهم

أنور قرقاش
أنور قرقاش

أكد مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش وقوف  دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية في السراء والضراء وعبارة مصيرنا واحد التي تجمعنا صهرتها التحديات المشتركة ليصبح حقيقة واقعة أكبر من أي مفردة أو شعار.

وشدد قرقاش بحسب ماذكرت صحيفة البيان الإماراتية؛ على استمرار الإمارات والسعودية معا في التصدي للتحديات لنضمن أمننا واستقرارنا المشترك. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء.

وتابع ‏‎قرقاش: الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية  استمرار لنهج هذه المليشيات الذي يرفض إنهاء الحرب ويسعى إلى تقويض مبادرات وقف إطلاق النار والحوار، الاستهداف المستمر للمدنيين في اليمن وجواره عمل إرهابي يكشف الوجه الحقيقي للحوثيين أمام المنطقة و المجتمع الدولي.
 

بلينكن: نندد بشدة هجمات الحوثي على السعودية

السعودية.. التحالف العربي: بدء عملية واسعة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية

السعودية الامارات أنور قرقاش هجمات الحوثيين رئيس دولة الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

السعودية.. قرار جديد بشأن مساجد المملكة

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

موضوعات متعلقة

الإمارات.. قرقاش يبحث التعاون مع سفراء «الآسيان»

قرقاش: الإمارات ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن أراضيها ضد الحوثيين

ترشيحاتنا

روسيا تعمل على خطة للتحقق من الحالة الفنية لإحدى وحداتها في المحطة الفضائية الدولية

تفوق عربي.. نتائج مباريات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم

مركز سقارة: تنظيم 5 دورات تدريبية يستفيد منها 144 موظفا من المحليات

دعاء لهداية الأبناء وصلاح أحوالهم.. تبحث عنه كل أم

تهديد جديد يستهدف مستخدمي واتسآب على أندرويد.. احذروه

البيئة: نهدف لإدارة المحميات بأسلوب عالمى يحافظ على الموارد الطبيعية ويحقق التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

ثاني أكبر حفرة في العالم.. يمكنها ابتلاع الطائرات |شاهد

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

فيديو

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

أصالة تشارك رامي صبري غناء ألف ما شاء الله عليك بحفل زفاف أبنتها.. فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ