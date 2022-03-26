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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: رفع نتائج التحقيق في نشاط مختبرات أوكرانيا البيولوجية إلى الأمم المتحدة

نائب روسي: سيتم رفع
نائب روسي: سيتم رفع نتائج التحقيق في المختبرات البيولوجية

صرح عضو بارز في مجلس الدوما (النواب) الروسي بأن نتائج التحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا،والذي فتحته لجنة التحقيق الروسية، سيتم رفعها إلى الأمم المتحدة.


 

وقال فيكتور فودولاتسكي، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوروبي الآسيوي، في تصريح لوكالة "تاس" اليوم السبت: "أمر رئيس لجنة التحقيق (بشأن المختبرات البيولوجية) يجري تنفيذه. ويعمل محققون في المناطق التي سجلت فيها حالات تفش واسعة النطاق لمرض السل والتهاب الكبد، مما يدل على أنها من صنع الإنسان".

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وأضاف: "بعد جمع المواد وتحليلها سيتم تقديمها إلى كل من الأمم المتحدة و محكمة لمحاسبة قيادة أوكرانيا، التي سمحت بإجراء تجارب خطيرة على مواطنيها، وقيادة الولايات المتحدة التي مولت هذه المختبرات".


 

ومطلع الشهر الحالي، صرح إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية من الإشعاعات ومن السلاح الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي،بأن أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا والبرنامج الذي تقوده الولايات المتحدة "لإصلاح" نظام الرعاية الصحية الأوكراني، أدت إلى ارتفاع لا يمكن السيطرة عليه في عدد الإصابات بأمراض معدية خطيرة للغاية.

وذكر رئيس التحقيق الروسية ألكسندر باسريكين الخميس أن الهيئة فتحت قضية جنائية بخصوص تطوير أسلحة بيولوجية للدمار الشامل،وذلك بناء على معلومات حول إنشاء مختبرات بيولوجية سرية في أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة.

المصدر: "تاس"

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