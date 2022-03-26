ملخص وأهداف مبارة الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم .. فيديو

فاز منتخب الأرجنتين على ضيفه منتخب فنزويلا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب لابوموبونيرا، صباح اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

افتتح نيكولاس جونزاليس التسجيل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 34 من عمر المباراة، ثم أضاف أنخيل دي ماريا هدف التانجو الثاني في الدقيقة 79.

واختتم ليونيل ميسي أهداف مباراة الأرجنتين بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

ومن المقرر أن يحل منتخب الأرجنتين ضيفا ثقيلا على الإكوادور يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

يذكر أن منتخب الأرجنتين ضمن رسميا التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، منذ شهر نوفمبر الماضي.

ترتيب الأرجنتين وفنزويلا بعد نهاية المباراة:

رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ، خلف منتخب البرازيل متصدر الترتيب بـ 42 نقطة، بينما تجمد رصيد فنزويلا عند المركز العاشر والأخير برصيد 10 نقاط ليتأكد بذلك غيابه عن مونديال قطر.