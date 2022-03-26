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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصحة: تنظيم ورش تدريبية للفرق التمريضية لتحسين قدراتهم العملية ورفع كفاءتهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، لقاءً علميا وورش عمل، لتدريب فرق التمريض في تخصص جراحات العظام، بمستشفى الهلال بمحافظة القاهرة، بهدف رفع كفاءتهم، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات التمريضية للمرضى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الورش التدريبية شملت 9 محاضرات لمدة يوم واحد، موضحًا أن المحاضرات تهدف إلى تعريف الفرق التمريضية بأساسيات جراحة العظام، وشرح القواعد والمبادئ اللازمة لمساعدة الأطباء داخل غرف العمليات، بالإضافة إلى تعلم مهارات تثبيت الكسور بأحدث المناهج الطبية، إلى جانب تنظيم 3 حلقات نقاشية وورشتي عمل على نماذج من العظام البلاستيكية، باستخدام أحدث الآلات الجراحية.

وأضاف «عبد الغفار» أن الورش التدريبية تضم 21 ممرضة من مستشفيات أمانة المراكز الطبية بمحافظة القاهرة، لتأهيلهم لنقل الخبرات إلى زملائهم، بما يساهم في التحسين من مستوى الخدمات التمريضية داخل غرف العمليات الجراحية، بما ينعكس على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور أيمن خلاف، مدير عام مستشفى الهلال، إن التدريب يشمل عدة محاور هي التدريب على أساسيات التثبيت الداخلي للكسور والمفاصل، والمبادئ الأساسية لمساعدة الأطباء داخل غرف العمليات الجراحية، وتحضير المريض قبل إجراء العمليات، وتحضير غرفة العمليات والأجهزة الطبية قبل العمليات وبعد الانتهاء من إجراء الجراحات. 

وأكد أن هذا التدريب وورش العمل لها دور أساسي في تحسين ورفع كفاءة الفرق التمريضية في تخصص جراحة العظام.

وأوضح الدكتور محمد زكي، استشاري جراحة العظام بمستشفى الهلال، أن التدريب يتم من خلال أطباء متخصصين في طب جراحة العظام، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تطوير المنظومة الصحية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية بمجال طب جراحة العظام.

وأشار الدكتور محمد حسن، أستاذ مساعد جراحة العظام بجامعة الأزهر، إلى أن الجلسات التدريبية والنقاشية، ساهمت في تبادل الخبرات العملية بين الفرق التمريضية وفتح قنوات اتصال بينهم بما يتيح صقل خبراتهم التمريضية، لافتا إلى أن هذه الجلسات النقاشية شملت التعريف بمراحل إلتئام العظام المباشرة وغير المباشرة، ومكونات العظام الأساسية، بما يساهم في زيادة خبراتهم والقدرة على تقديم أفضل ما لديهم أثناء إسعاف المرضى أو مساعدة الأطباء لإنجاز العمليات الجراحية بدقة عالية.

وقال الدكتور عمرو عزام، المدير السابق للمعهد القومي للجهاز الحركة والعصبي، إن ورش العمل استخدمت أحدث البروتوكولات العالمية المتبعة بمجال تمريض طب جراحة العظام، بالإضافة إلى استعراض بعض الحالات المصابة بكسور بسيطة وعظام مصابة بكسور شديدة، لتدريب فرق التمريض والتعرف على أنواع الكسور والقدرة على مساعدة الأطباء أثناء العمليات الجراحية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة علاج الكسور من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والسويسري، وخلق قاعدة معلومات وخبرات لدى الفرق التمريضية.

حضر اللقاء الدكتور عماد الزهيري، استشاري جراحة العظام، والدكتور حسام أبوبيه، استشاري جراحة العظام بجامعة أسيوط، والدكتور محمد حسن عبد الله، استشاري جراحة العظام بكلية طب بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الحكيم عبد الله، أستاذ جراحة العظام بجامعة الأزهر، وعدد من أعضاء الفرق التمريضية لجراحة طب العظام بمستشفى الهلال الأحمر.

الصحة المراكز الطبية الخميس الخدمات الورش

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