السيسي: بحثت مع الرئيس الرواندي الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العلاقات المصرية الرواندية :" اتفقنا على أنه برغم من العديد من الإنجازات التي حققناها في تنمية علاقات البلدين المشتركة لكن مازالت هناك فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها".

وتابع الرئيس السيسي:" لقد اتفقنا اليوم على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي القائم بالفعل بيننا وذلك لدفع التعاون الثنائي وتوثيق مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف السيسي خلال كلمته بالمؤتمر المشترك مع نظيره الرواندي :" اتفقنا على ضرورة الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والذي نما بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين على الرغم من وجود جائحة كورونا"، متابعًا:" وتوافقنا على ضرورة استغلال ما يملكه البلدان من إمكانات وفرص هائلة للتعاون ودفع الشراكات الاقتصادية سواء الرسمية أو من خلال القطاع الخاص".

وأكد الرئيس على أهمية تيسير الاستثمارات المصرية في روندا وذلك إيمانًا بدور القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتًا:" بحثنا أيضًا التعاون في المجال الطبي ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي".



