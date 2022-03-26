بمذاق لا يقاوم..طريقة عمل زلابية بالشوكولاتة

زلابية بالشوكولاتة من الحلويات الشهية التي يعشقها الكبار و الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات، فهي تتميز بأنها مختلفة عن أنواع الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل زلابية بالشوكولاتة.

مقادير زلابية بالشوكولاتة



2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة كاكاو

رشة ملح

شربات

زيت للقلي



طريقة تحضير زلابية بالشوكولاتة



- يخلط السكر مع الفانيليا والملح والخميرة وماء

- ثم يضاف الكاكاو ويخلط جيدا

- ثم يضاف الدقيق والنشا ويخلط جيدا

- ثم تشكل في معلقة صغيرة وتقلى في زيت قلي غزير ساخن

- وتقدم بعد إضافة سكر بودرة