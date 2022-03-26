لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

تعرض نقيب المحامين لأزمة صحية على أثرها أغمى عليه بالدور الثالث بمحكمة جنوب الجيزة أثناء توجهه للمرافعة الخاصة بأزمة بين عدد من المحامين مع القاضي حسام رشدي رئيس محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم والتي تعود أحداثها لعام 2015.

شاهد الفيديو:

وتم نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة، حيث توفى النقيب رجائي عطية قبل وصوله المستشفى.

من جانب آخر حرص المئات من المحامين للتواجد والحضور أمام القاعة رقم ٣ التي تجرى فيها الجلسة ويترافع فيها المحامي بهاء أبو شقة.

وتم تشيع جنازة الراحل نقيب المحامين رجائي عطية من مسجد عمر مكرم بالتحرير، عقب صلاة العصر من مسجد عمر مكرم ثم إلى نقابة المحامين

وانطلقت مراسم تشييع الجنازة من النقابة إلى مقابر العائلة في السادس من أكتوبر.

وأعلن أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، خبر وفاة نقيب المحامين إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة صباح اليوم.