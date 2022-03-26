إبراهيم الشويمي: الرئيس السيسي تجمعه علاقة شخصية قوية مع نظيره الرواندي

قال السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر وروندا يجمعهما روابط تاريخية منذ سنوات عديدة، لكون رواندا دولة أساسية من دول حوض النيل، منوها بأن رواندا حققت طفرة تنموية كبيرة.

وأضاف "إبراهيم الشويمي"، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي زار روندا، وأصبح أول رئيس مصري يقوم بتلك الزيارة، متابعا: هناك العديد من القواسم المشتركة بين البلدين.

واسترسل: " رواندا من الدول التي تسعى إلى تحقيق الأمن والسلام ومكافحة الإرهاب، وكذلك الأمر بالنسبة لمصر، منوها بأن الرئيس السيسي تجمعه علاقة شخصية قوية مع نظيرة الرواندي.

ولفت إلى أن هناك تنسيق أمني بين مصر وروندا، كما أن كلاهما يهتمان بنهر النيل، وضرورة المحافظة عليه، لكونه أحد أذرع التنمية.



