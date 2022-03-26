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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قطاع الإنتاج الثقافي يناقش مسيرة المرأة المصرية عبر العصور بملتقى الهناجر

مركز الهناجر للفنون
مركز الهناجر للفنون

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الشهرى، بعنوان “المرأة المصرية عبر العصور"، وذلك  فى السابعة من مساء الأربعاء المقبل بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان شادى سرور مدير عام المركز.

 

ويتحدث فى الملتقى، الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس سابقا، والدكتورة نيفين مكرم أستاذ الذكاء الاصطناعي بأكاديمية السادات للعلوم والتكنولوجيا، و مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، والدكتورة وفاء عبد السلام الداعية والواعظة بوزارة الأوقاف.

 

كما يتحدث فى الملتقى الدكتورة آلاء فوزي المدير التنفيذي لمركز الإعلام الدولي والاتصال الحضاري بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وسميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية، والكاتبة الصحفية والناقدة الفنية دينا شرف الدين، وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.

 

ويتضمن الملتقى، فقرات فنية تقدمها فرقة فرانكو كايرو بقيادة المايسترو ياسر أنور.

المرأة المصرية قطاع الانتاج الثقافي المخرج خالد جلال مركز الهناجر للفنون

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