إسدال الستار.. الإمارات تستعد لإبهار العالم بختام إكسبو 2020

يسدل الستار على فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، يوم 31 مارس الجاري بحفل ختامي يبهر العالم يقام في ساحة الوصل، القلب النابض لأول «إكسبو» دولي يقام في المنطقة والمكان نفسه الذي أقيم فيه حفل الافتتاح الساحر قبل 182 يوماً.

وسيضفي نجوم الفن العالميون من أمثال كرستينا أغيليرا ونورا جونز ويويو ما، أجواء ساحرة على المكان المبهر، فضلاً عن وجود أكثر من 20 شاشة ضخمة موزعة في أرجاء موقع «إكسبو 2020 دبي» تشمل المنصات الرئيسية، وحديقة الاحتفالات، وأجنحة دول متنوعة لتمكين الجميع من الاستمتاع بهذه العروض المدهشة وتتواصل الاحتفالات طوال الليل، بمجموعة من العروض الرئيسية الكاملة، التي يقدمها كل فنان على حدة على منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم، وفق صحيفة الاتحاد الإماراتية.

تبدأ الأمسية الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات، مع الفتاة الإماراتية الصغيرة التي شاركت في فعاليات الحفل الافتتاحي والتي تصحب الجمهور في رحلة آسرة أخرى. فعلى مدار 182 يوماً، نمت الفتاة، وتعلمت، وتواصلت مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، ولم يتبقَ سوى الخطوة الأخيرة قبل أن تتحلى بكامل إمكاناتها.

ويركز العرض المقدم للجمهور على قبة الوصل المذهلة، التي تضم أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة، على الأجيال المقبلة حيث يدعو «إكسبو 2020» مئات الأطفال من أنحاء الدولة لمشاهدة العجائب، بينما تتطلع الدولة إلى الـ 50 عاماً القادمة بعد أن احتفلت بيوبيلها الذهبي أثناء انعقاد فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

في وقت لاحق من المساء، سيؤدي عازف التشيلو الحائز جائزة غرامي "يويو ما" حفلاً موسيقياً على مسرح دبي ميلينيوم ابتداء من الساعة 20:45 بتوقيت الإمارات فيما ستمتع المغنية الألمانية الشهيرة الحائزة على جائزة غرامي "نورا جونز" الزوار بحفلها الموسيقي الخاص على منصة اليوبيل ابتداءً من الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات.

أما مغنية البوب الأسطورية "كريستينا أغيليرا"، فتقدم عرضاً رائعاً على منصة اليوبيل ابتداء من الساعة 22:45.

ويضم طاقم الحفل الختامي ما يزيد على 400 فني ومتطوع من 56 دولة مختلفة، سيرتدون 745 زياً مخصصاً لتتويج الحفل الختامي لـ«إكسبو 2020 دبي».