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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية.. أوروبا تلجأ إلى قطر

لتقليص الاعتماد على
لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية.. أوروبا تلجأ إلى قطر

بحث مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل ، مع أمير قطر، آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا والشراكة بين الطرفين في مجال الطاقة، في ظل اتجاه أوروبا لتقليص اعتمادها على روسيا.

وقال بوريل الذي وصل قطر اليوم السبت للمشاركة في "منتدى الدوحة"، إنه ناقش مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني تقييمات الطرفين لـ"العدوان الروسي على أوكرانيا" وما يجلبه من "عواقب وخيمة للاستقرار والازدهار الدوليين".

وأضاف على حسابه بموقع تويتر "ستواصل قطر والاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونهما بخصوص القضايا العالمية بالإضافة إلى شراكتنا في مجال الطاقة".

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن اعتماده على صادرات الطاقة من روسيا، في ظل تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث يبحث عن مصادر أخرى للغاز الطبيعي، وفي مقدمتهم قطر.

وأشار بوريل في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إلى أن الوضع الحالي بأوكرانيا في ضوء العملية العسكرية التي تشنها روسيا هناك "يجعل شراكتنا مع الخليج أكثر أهمية".

وبدأ بوريل، اليوم السبت، جولة خليجية من قطر حيث شارك في منتدى الدوحة، ومن المقرر أن يزور المسؤول الأوروبي الكويت، غداً الأحد.

وأوضح أن زيارته للكويت ستتيح فرصة لإجراء مناقشات فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت بشأن أوكرانيا، والبحث عن حلول لوقف الحرب هناك، كما سيتم بحث الأزمات الإقليمية الملحة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل سوريا ولبنان واليمن والعراق والاتفاق النووي مع إيران.

وتابع "الحرب وعواقبها يمنحان الطموح الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي قوة دفع جديدة تقودنا نحو التفكير في تسريع جهود تنويع مصادر الطاقة والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لتقليل اعتمادنا على روسيا في مجال الطاقة.. هذا يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت".

ودعا المسؤول الأوروبي الكويت إلى لعب "دور فعّال" في استقرار أسواق النفط العالمية من خلال زيادة الإنتاج وتشجيع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على الاضطلاع بأدوارهم.

قطر اوروبا بوريل الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي

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