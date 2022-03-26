الوفد بدرس إدراج لجنة مستقلة باسم اتحاد العمال في تشكيل هيئات الحزب

التقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد اليوم، باتحاد العمال في حزب الوفد برئاسة سعيد الجوجري، بحضور فيصل الجمال أمين صندوق حزب الوفد، واللواء سفير نور عضو الهيئة العليا، ولفيف من أعضاء وقيادات العمال بالوفد.

وناقش رئيس الوفد مطالب اتحاد عمال الوفد والتي كان أبرزها دراسة إدراج أعضاء الاتحاد ضمن الهيئة الوفدية، مؤكدا أنه بالنسبة لاختيار وتشكيل اللجان العامة بالمحافظات والجمعية العمومية فإنه سيراعى في التشكيل إدراج العمال ضمن تشكيلات هيئات الحزب إعمالا لنص اللائحة.

وقال يمامة إن الوفد كحزب سياسي ينظر للعمال باعتبارهم القاعدة العريضة للمجتمع، مؤكدا أن تشكيل اللجان في المحافظات والنوعية للأسف تمت بالتعيين، حيث تم اعتماد ٣٠ لجنة نوعية في يوم واحد فقط في ٥ فبراير الماضي، لذا سيتم إعادة تشكيل كافة اللجان النوعية وفقا للمؤهلات وكذلك لجان المحافظات بشكل مؤقت، على أن يراعى بعد ذلك وقف تعيين المشوب باختيارهم.

وأضاف رئيس الوفد قائلا: لا مجال للطلبات الخاصة، لمصلحة الوفد أولا، خاصة وأنني رئيس لكل الوفدين.

وقدم الحضور التهاني للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد على فوزه بمنصب رئيس الوفد في انتخابات ٢٠٢٢، مشيرين إلى أنهم سيعملون بشكل قوي خلال الفترة المقبلة من أجل عودة الوفد للمكانة التي تليق بتاريخ بيت الأمة.