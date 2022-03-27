بمناسبة اليوم العالمي للمياه.. دورة متخصصة في الأمن المائى بجامعة عين شمس اليوم

صرحت الدكتورة نهى سمير دنيا عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بأنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمياه وفي إطار التعاون والشراكة بين جامعة عين شمس وجامعة كولون الألمانية للعلوم التطبيقية، تنظم كلية الدراسات الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس اليوم ٢٧ مارس الجارى دورة متخصصة في الأمن المائى الحضرى لمدة خمسة أيام، ويقوم بالتدريس مجموعة من الخبراء المتخصصين.

واضافت أنه سيحاضر بالدورة كل من " د لارس" أستاذ الموارد المائية عميد كلية العلوم التطبيقية جامعة كولن بالمانيا ، والدكتورة نهى سمير دنيا استاذ الهيدروليكا البيئية وعميد كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية ، ا.د على نبيه البحراوى استاذ الهيدروليكا كلية الهندسة جانعة عين شمس ، د حسن أبو النجا الباحث فى الموارد المائية جامعة كولن بالمانيا ، د ياسمين خليفة الباحث بجامعة انجلترا.

وقد اشترك عدد من المتدربين من وزراء الرى و الزراعة و البيئة ومتدربين من خارج مصر من الهند و جنوب أفريقيا وألمانيا.



أوضح الدكتور على البحراوى أنه يعيش في الوقت الحالي أكثر من نصف شعوب العالم في المدن، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2050، سوف تبلغ نسبة سكان المدن 68٪ من مجمل سكان العالم. تواجه العديد من المدن والبلدان في جميع أنحاء العالم مجموعة من الضغوط: النمو السكاني السريع في المدن، التغيرات المناخية ، والتوسع الاقتصادي، والمطالب المتنافسة. وتؤدي قوى التغيير هذه إلى التضييق على الموارد المائية المتاحة في جهات تشكل فيها معالجة ندرة المياه تحديا حاسما بالفعل.

وبالتالي، فإن الحاجة إلى تأمين إمدادات مياه شاملة ومستدامة للمدن واضحة بما يكفي. تاريخيا، يرتبط مصدر موثوق للمياه الصالحة للشرب ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي الشامل، والصحة العامة، والاستقرار السياسي. وبالنظر إلى الدور الرئيسي الذي تؤديه المياه، من الضروري ضمان مواكبة توافر المياه مع تزايد الطلب على المياه من جانب سكان المدن المتزايدة أعدادهم.

كما يمكن للراغبين التسجيل بالدورة عن طريق الرابط :

https://forms.office.com/r/jn5GYguFJK