عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمناسبة اليوم العالمي للمياه.. دورة متخصصة في الأمن المائى بجامعة عين شمس اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

صرحت الدكتورة نهى سمير دنيا عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية  بأنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمياه وفي إطار التعاون  والشراكة بين جامعة عين شمس وجامعة كولون الألمانية  للعلوم التطبيقية، تنظم كلية الدراسات الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس اليوم ٢٧ مارس الجارى  دورة متخصصة في الأمن المائى الحضرى  لمدة خمسة أيام، ويقوم بالتدريس مجموعة من الخبراء المتخصصين.

واضافت أنه سيحاضر  بالدورة  كل من " د لارس"  أستاذ الموارد المائية  عميد كلية العلوم التطبيقية جامعة كولن بالمانيا ، والدكتورة نهى سمير دنيا استاذ الهيدروليكا البيئية وعميد كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية ، ا.د على نبيه البحراوى استاذ الهيدروليكا كلية الهندسة جانعة عين شمس ، د حسن أبو  النجا الباحث فى الموارد المائية جامعة كولن بالمانيا ، د ياسمين خليفة الباحث بجامعة انجلترا. 

وقد اشترك عدد من المتدربين من وزراء الرى و الزراعة و البيئة ومتدربين من خارج مصر من الهند و جنوب أفريقيا وألمانيا.

txt

فوز منتخب كرة السرعة لجامعة عين شمس بالمركز الثالث في البطولة العربية الـ 14

txt

بحضور رئيس الجامعة ونقيب الأطباء.. كلية طب عين شمس تحتفل بتخريج دفعة٢٠٢٠

txt

جامعه الدول العربية تكرم عالية عبد العال أستاذ علم الاجتماع الإعلامى بكلية بنات عين شمس


أوضح الدكتور على البحراوى أنه يعيش في الوقت الحالي أكثر من نصف شعوب العالم في المدن، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2050، سوف تبلغ نسبة سكان المدن 68٪ من مجمل سكان العالم. تواجه العديد من المدن والبلدان في جميع أنحاء العالم مجموعة من الضغوط: النمو السكاني السريع في المدن،  التغيرات المناخية ، والتوسع الاقتصادي، والمطالب المتنافسة. وتؤدي قوى التغيير هذه إلى التضييق على الموارد المائية المتاحة في جهات تشكل فيها معالجة ندرة المياه تحديا حاسما بالفعل.

وبالتالي، فإن الحاجة إلى تأمين إمدادات مياه شاملة ومستدامة للمدن واضحة بما يكفي. تاريخيا، يرتبط مصدر موثوق للمياه الصالحة للشرب ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي الشامل، والصحة العامة، والاستقرار السياسي. وبالنظر إلى الدور الرئيسي الذي تؤديه المياه، من الضروري ضمان مواكبة توافر المياه مع تزايد الطلب على المياه من جانب سكان المدن المتزايدة أعدادهم.
كما يمكن للراغبين التسجيل بالدورة عن طريق الرابط : 
https://forms.office.com/r/jn5GYguFJK

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

موفي ستار.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

ساويرس:‏اللى كان نفسه أكون بوزع فلوس بمباراة مصر والسنغال يخش ينام ويحلم|فيديو

لا تنخدعوا بالأجواء نهارا.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة 16 درجة ليلا

مقلب صغير يا رب يعجبكم.. أسرار برنامج رامز جلال 2022

ترشيحاتنا

آخر كلمات الطفل الإماراتي سلطان المقبالي قبل مصرعه في البئر

اليوم.. الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع المحافظات

سماع دوي انفجارات غرب أوكرانيا..وإطلاق 4 صواريخ من بيلاروسيا

البيت الأبيض: بايدن لم يقصد بتصريحاته الأخيرة الدعوة إلى تغيير النظام الروسي

متى ترفع الأعمال في شهر شعبان ؟ انتظرها في هذه الأيام

آبل تحقق المستحيل .. وتعتزم السماح بشراء أجهزتها بالتقسيط عبر خدمة اشتراك شهرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان وأهم الإشارات التحذيرية

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

فيديو

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ