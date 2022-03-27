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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لافتة للنظر.. أستاذ اقتصاد دولي: التجربة الرواندية هي رائدة في افريقيا.. فيديو

كريم العمدة
كريم العمدة

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن التجربة الرواندية هي تجربة رائدة في القارة الأفريقية وهي دولة ملفتة للنظر منذ عام 2004.


وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "التجربة الرواندية نموذج يحتذى به رغم أن روندا دولة صغيرة عدد سكانها 10 ملايين نسمة"، متابعا: "روندا بدأت تحقق معدلات نمو مرتفعة منذ نهاية الحرب الأهلية في التسعينيات".

 

وأشار الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي،: "روندا من الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة ودولة ذات توسع في كافة القطاعات، سواء الصناعة أو الزراعة".

 

وأوضح الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي،: "دولة روندا تعتبر من الدول الجاذبة للاستثمار في القارة الأفريقية"، لافتا: "مصر وروندا أعضاء في تجمع الكوميسا، وأعضاء في حوض النيل".
 

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