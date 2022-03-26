مسحة حديثة أو اللقاح.. شروط الحضور في مباراة مصر والسنغال..فيديو

كشفت السفيرة نهى خضر سفيرة مصر في السنغال، تفاصيل الاستعدادات لاستقبال بعثة مصر في داكار.



وأضافت نهى خضر في مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي": "الاستعدادات مستمرة لاستقبال بعثة منتخب مصر لـ داكار ، موضحة: "حتى الآن لم يتم تحديد أعداد الجمهور المصري في مباراة يوم الثلاثاء المقبل".

وتابعت نهى خضر: "تنسيق مستمر مع السلطات السنغالية لـ توفير التأمين الكامل لمنتخب مصر في كافة الانتقالات داخل السنغال، :"مضيفة شروط حضور مباراة مصر والسنغال هي مسحة حديثة لم يمر عليها 48 ساعة في حالة عدم الحصول علي اللقاح".

وأكملت نهى خضر: "مقر الإقامة لمنتخب مصر يبعد حوالي 70 كيلومتر عن ملعب التدريبات لمنتخب مصر".

ولفتت نهى خضر : "هناك حالة تحفيز كبيرة في السنغال لمنتخبهم من اجل التحضير لمباراة العودة"، مضيفة: "ملعب مبارة العودة يستوعب 50 الف متفرج ".