هل ترتفع الأسعار في رمضان.. التموين تجيب.. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أسعار السلع في رمضان لن تزيد عن الأسعار الحالية ، مؤكدا أن رمضان سيكون به العديد من المبادرات الخاصة بالسلع مشترك فيها العديد من وزارات الدولة .

وكشف الدكتور إبراهيم العشماوي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك 200 شادر للسلع علي مستوي الجمهورية تابعين للوزارة بالإضافة إلي 8 الأف منذ يوفرون السلع الأساسية للمواطنين اقل من القطاع الخاص بنسب تتراوح من 20% إلي 30 % .

وأوضح الدكتور إبراهيم العشماوي، أن زيادة الأسعار الحالية حدثت بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وعدم عمل سلاسل الإنتاج بكفاءة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن شوادر أهلا رمضان منتشرة على مستوى الجمهورية .

