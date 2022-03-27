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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينب غريب تكشف عن أصعب مشاهدها في مسلسل «تحقيق»

زينب غريب
زينب غريب

كشفت الفنانة زينب غريب عن أصعب المشاهد التي واجهتها في مسلسل تحقيق الذي عرض على أحد المنصات الإلكترونية.

وقالت زينب في تصريحات لـ" صدى البلد": العمل كله صعبا، ولكن هناك عدد من المشاهد اخذت مني وقتا كبيرا جدا في تحضيرها منها مشهد المواجهة، واخر مع الفنان كريم قاسم".


يتكون مسلسل تحقيق من 12 حلقة، يقوم ببطولته النجوم أحمد مالك، وتارا عماد، وخالد أنور، وهدى المفتي، وطارق عبد العزيز، وعلي قاسم. المسلسل قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي، وهو من أعمال WATCH IT الأصلية.

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تدور أحداث مسلسل تحقيق  حول رواية تحقيق. حيث تستفز الرواية خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، وعلى القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس. ويبدأ بطلنا الرئيسي "هشام خيري" في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت. يبدأ هشام تحقيقه ويزور الأماكن والشخصيات لحل اللغز حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من التحقيق تضعه في تحدي مع كاتب الرواية.

عمرو سلامة تارا عماد مسلسل كريم قاسم على قاسم خالد أنور

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