حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة.. فيديو

كشف محمد المهدي الرئيس الفخري لنقابة الاتصالات والمحمول وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة زيادة أسعار الهواتف المحمولة بعد ارتفاع سعر الدولار.

وقالت المهدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" أتوقع ارتفاع أسعار الهاتف المحمول بنسبة تتراوح بين 10 و 15٪ تزامناً مع ارتفاع أسعار الدولار."

وأكمل:" لا توجد توقعات دقيقة لأسعار الموبايل مع الزيادة المستمرة في أسعار العملات، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها كورونا. وباء.