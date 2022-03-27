عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة.. فيديو

صدى البلد

كشف محمد المهدي الرئيس الفخري لنقابة الاتصالات والمحمول وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة زيادة أسعار الهواتف المحمولة بعد ارتفاع سعر الدولار.

وقالت المهدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" أتوقع ارتفاع أسعار الهاتف المحمول بنسبة تتراوح بين 10 و 15٪ تزامناً مع ارتفاع أسعار الدولار."

وأكمل:" لا توجد توقعات دقيقة لأسعار الموبايل مع الزيادة المستمرة في أسعار العملات، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها كورونا. وباء.

سعر الدولار أسعار الدولار أسعار الدولار أسعار العملات مجلس إدارة محمد المهدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

دعاء لا يرد صاحبه.. ردده في هذا الوقت واطلب من الله حاجتك

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

موفي ستار.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

عقب تغريمه 500 ألف دولار.. موسيماني في أول تعليق: "شكرا يا خطيب"

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

بعد أنباء اتفاق مصر وصندوق أبوظبي.. لماذا تتجه دول العالم لبيع الأصول؟

أهم الأخبار.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.. الزمالك يوضح حقيقة منع الأعضاء بسبب الملابس

بريطانيا تكشف آخر تطورات الحرب..روسيا تواصل استهداف المناطق الاستراتيجية بأنحاء أوكرانيا

ما أشبه سلطان بـ ريان..القصة الكاملة لوفاة الطفل الإماراتي في بئر العين

متحدث الصحة يحذر من التجمعات الرمضانية ويقدم نصائح مهمة للمواطنين

عبد ربه: صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم.. وكيروش فاز برهان عمر جابر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

بعد سقوطه في بئر عميقة.. السلطات الهندية تنجح في إنقاذ غزال

من أجل زوجته.. رجل يصارع الموت في البحر لمدة 18 يوما|شاهد

فيديو

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ