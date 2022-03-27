عادل عبدالرحمن : المنتخب افتقد أفشة أمام السنغال

قال عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، إن منتخب مصر حقق الهدف من لقاء السنغال، رغم عدم ظهور الفراعنة بشكل مميز خلال المباراة.



وأضاف عادل عبدالرحمن، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن محمد صلاح افتقد للمساندة والمساعدة خلال لقاء الأمس، ولذلك فكان وجود محمد مجدي أفشة، ضروريا.



وأوضح عادل عبدالرحمن، إن خط وسط المنتخب الوطني، لم يتواجد به لاعب يجيد بناء الهجمة ويقود بالزيادة العددية في ملعب الخصم، ولهذا فالمنتخب افتقد لوجود أفشة بالأمس.



وتابع :" أفضل أن يلعب كارلوس كيروش بثلاثي في الدفاع أمام السنغال، لمواجهة السرعات الكبيرة للخط الأمامي لأسود التيرانجا".