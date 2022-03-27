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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدمايطة يطالبون بالقصاص لـ مصطفى سراج بعد جريمة بشعة في دمياط.. تفاصيل

صدى البلد

دشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ حق مصطفي سراج ” و “ القصاص لمصطفي سراج ” يطالبون فيه بالقصاص لـ مصطفى سراج ، الطالب الجامعى الذى توفى اثر إصابته بجروح شديدة بعد قيام جاره بسكب البنزين عليه وإشعال النار فيه بعد مشاجرة بينهما متهما إياه بمعاكسة شقيقته.

 

وتصدر الهاشتاجان قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

 

فقدنا واحد مننا في اخر ترم قبل التخرج
كل الناس تشهدله باحترامه واخلاقه وعايزين حقه
#حق_مصطفى_سراج
#القصاص_لمصطفى_سراج

 

مش هنسيب حقك يا مصطفي 

#حق_مصطفى_سراج
#القصاص_لمصطفى_سراج
#حقك_مش_هيضيع_يا_مصطفى

 

ربنا يرحمه ويغفر له ونزله منزله الشهداء والصديقين
#حق_مصطفى_سراج
#القصاص_لمصطفى_سراج

 

وتجرى النيابة العامة بدمياط، التحقيق في وفاة طالب جامعى أثر إصابته بجروح شديدة بعد قيام جاره بسكب البنزين عليه وإشعال النار فيه بعد مشاجرة بينهما متهما إياه بمعاكسة شقيقته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط إخطارا بنشوب مشاجرة بين طالب جامعى بمدينة دمياط الجديدة وآخر قام على إثرها الجانى بسكب البنزين على الطالب الجامعى وإشعال النيران به نتيجه لاتهامه المجنى عليه بمعاكسه شقيقه الجانى.

وتم نقل المجنى عليه على الفور إلى المستشفي في محاوله لإنقاذه  لكنه لفظ انفاسه الأخيرة .

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

القصاص لمصطفي سراج حق مصطفي سراج مصطفي سراج تويتر

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