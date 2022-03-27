هاني رمزي يحلل أسباب تفوق منتخب مصر أمام السنغال

قال هاني رمزي، نجم مصر السابق، إن المنتخب الوطني حقق فوزا مستحقا على ضيفه السنغال في المباراة التي جرت مساء الجمعة بتصفيات كأس العالم.

وأضاف هاني رمزي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن منتخب مصر حقق الفوز رغم الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها الفراعنة.

وواصل:" مطلوب من لاعبينا في المباراة المقبلة أن نستحوذ أكثر، واعتقادي الشخصي أن منتخبنا يُمكنه أن يحرز هدفًا في ملعب السنغال ويفاجئهم بالضغط".

وتابع:" الجماهير قلقة بسبب المستوى الذي قدمناه في لقاء الذهاب، وكان عندنا أزمة غياب حلول بعد استخلاص الكرة، لغياب اللاعب الذي يستطيع بناء الهجمة في خط الوسط".

كما حرص على توجيه رسالة لعلي جبر ورامي ربيعة، قائلا :" أنتما لاعبان تمتلكان الكثير من الخبرة وأتمنى منكما عدم القلق، ونسيان نتيجة لقاء الذهاب".

