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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز إقامة موائد الرحمن من أموال الزكاة؟ علي جمعة يجيب

مائدة الرحمن
مائدة الرحمن

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن اجتماع الناس على الذكر والخير والإطعام هو أمر طيب وجميل.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن البعض قد يعترض على موائد الرحمن، منوها أن موائد الرحمن لها ثواب كبير.

وأشار إلى أن كثير  من الأسئلة ترد إلينا عن حكم عمل موائد الرحمن من أموال الزكاة، منوها أنه تجوز في حالة واحدة وهي قصر موائد الرحمن على الفقراء فقط.

وأوضح، أن موائد الرحمن إذا كانت عامة ومفتوحة للجميع فتكون من الخيرات والتبرعات والصدقات ولا تجوز من أموال الزكاة.


تعويض موائد الرحمن

 

أوضح الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية تعويض إقامة موائد الرحمن بعد منعها خلال شهر رمضان كإجراء احترازى للسيطرة على تفشى وباء فيروس كورونا.

وأوضح عمران خلال استضافته ببرنامج "فتاوى" المذاع عبر  فضائية "اكسترا" يمكن للذين كانوا يفطرون الصائمين بموائد الرحمن، تغليف الطعام وتوزيعه، أو شراء الوجبات الجافة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، إو إرسال الوجبات للجمعيات الخيرية المعتمدة لتوزعه بمعرفتها.

وتابع أمين الفتوى، أن إقامة موائد الرحمن شكل اجتماعى حسن يحرص عليه المواطنين، ورمضان هذا العام فرصة لإثبات صدق وحسن نية الراجين ثواب الله من خلال إفطار الصائمين.

ودعا أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،الذين كانوا يقيمون الموائد إلى متابعة إفطار الصائمين من خلال الطرق السابق الإشارة لها.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف موائد الرحمن أموال الزكاة

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