درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت كل الأنحاء والمناطق في مختلف محافظات الجمهورية، حالة من الطقس السيئ، بسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والمصاحبة لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة وسقوط الثلوج عليها وتأجلت الدراسة أكثر من مرة، حتى ردد الكثيرين بأن هذا الشتاء الأصعب في تاريخ مصر.

وبعد أن شهدت محافظات مصر بردا قارصا في الأيام الأخيرة من شهر مارس وقسوة الشتاء علينا هذا العام، بدأ المصريين يودعون الشتاء بفرحة لشدة النوات رغم عدم مرحبتهم بالصيف نهائيا.

قسوة شتاء 2022

وجعل الشتاء هذا العام، الكثير من المواطنين يتمنون أن تنتهي تلك الموجة القاسية وتعود أجواء الطقس لطبيعتها المعتدلة مرة أخرى.

ارتفاع في درجات الحرارة

حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد نشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلا

ورغم ذلك، حذرت هيئة الأرصاد الجوية بتغير الكتلة المسيطرة على البلاد، حيث تهب رياح جنوبية شرقية دافئة علي إثرها ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وذلك بعد أن شهدت البلاد أجواء شديدة البرودة وإحساس كبير ببرودة الطقس وتساقطت الأمطار على مناطق كثيرة من السواحل الشمالية والدلتا ووصلت الي القاهرة خفيفة الشدة.

طقس شديد البرودة ليلا

توخي الحذر

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة ستوالي ارتفاعها حتى نهاية هذا الأسبوع، ولكن يرجي عدم الانخداع في هذا الارتفاع خاصة ليلا وفي الصباح الباكر.

وكشفت الهيئة حالة الطقس من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل 1 إبريل 2022، وفيما يلي حالة الطقس في الأيام المقبلة:

اليوم الأحد 27 مارس

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

غدا الاثنين 28 مارس

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

الثلاثاء 29 مارس الى الجمعة 1 إبريل

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تعرف على درجات الحرارة

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد حتى الجمعة 1 إبريل 2022:

اليوم الأحد 27 مارس

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 11.

وفي السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 12.

وفى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 15.

وفى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 11.

وفى جنوب الصعيد 30 درجة والصغرى 14 درجة.

غدا الاثنين 28 مارس

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 11.

وفى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 12.

وفى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 16.

وفى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 10.

وفى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 15 درجة.

الثلاثاء 29 مارس

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 12.

وفى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 12.

وفى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 18.

وفى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 12.

وفى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 16 درجة.

هيئة الأرصاد الجوية

الأربعاء 30 مارس

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 12.

وفى السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 14.

وفى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 18.

وفى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 14.

وفى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 16 درجة.

الخميس 31 مارس

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 13.

وفى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 14.

وفى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 18.

وفى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 14.

وفى جنوب الصعيد 37 درجة والصغرى 16 درجة.

الجمعة 1 إبريل