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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال بين أردوغان وبوتين.. تركيا تلمح بالوساطة من جديد لحل الأزمة الأوكرانية

أردوغان وبوتين خلال
أردوغان وبوتين خلال لقاء سابق

صرح  المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الأحد ، بإن هناك تحضير لإتصال بين القيادة في بلاده وفي روسيا، وفق ما أوردت شبكة آر تي.

 

وقال قالن، إن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان يخطط خلال الفترة القريبة المقبلة، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

 

وذكر المتحدث، الذي يشغل كذلك منصب كبير مستشاري الرئيس التركي، أثناء مشاركته في منتدى الدوحة الدولي: "تحدث الرئيس أردوغان مع بوتين بشأن القضية الأوكرانية، ويعتزم التحدث معه مرة أخرى حول ذلك في الأيام المقبلة".

 

وقبل ذلك، قال أردوغان، إن الحل النهائي للأزمة الأوكرانية يستدعي الاستناد إلى صيغة موثوقة تقبلها موسكو وكييف والمجتمع الدولي.

 

وأضاف أن أولوية أنقرة هي عقد قمة ثنائية بين بوتين وزيلنسكي.

 

وجدد أردوغان استعداد بلاده للعب وساطة بهدف تسوية شاملة للأزمة.

 

وتسعى كل من تركيا وإسرائيل للوساطة بين أوكرانيا وروسيا لحل الحرب المدمرة التي ألقت بظلالها على العالم كله وتسببت في ارتفاع الأسعار والتضخم في أمريكا، وارتفاع أسعار البترول والطاقة في كل الأنحاء.

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