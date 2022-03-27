بعد إعلان لوجانسك الانضمام قريبا لروسيا.. الدوما يرد: الوقت غير مناسب

أعلن مجلس الدوما الروسي، اليوم الأحد، أن الوقت غير مناسب لتنظيم استفتاء لانضمام لوجانسك إلى روسيا، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وجاء ذلك بعد اعلان زعيم جمهورية لوجانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، اليوم الأحد، أن استفتاء قد ينظم قريبا في أراضي الجمهورية على انضمامها إلى قوام روسيا.

ووفقا لمركز لوجانسك الإعلامي، قال باسيتشنيك: "أعتقد أن استفتاء سينظم في المستقبل القريب في أراضي الجمهورية وسيمارس فيه الشعب حقه الدستوري تماما لإبداء رأيه بشأن إمكانية الانضمام إلى روسيا، وأنا مقتنع لسبب ما أن ذلك سيحصل".

وأعلنت لوجانسك، وكذلك دونيتسك، استقلالها في عام 2014 ، بعد انقلاب عنيف في كييف.

وأجرت الجمهوريتان استفتاءات بشأن الاستقلال وأعربتا عن خططهما للانضمام إلى روسيا، وهو ما ردت عليه الحكومة الجديدة في كييف بشن حملة عسكرية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا.