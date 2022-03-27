محافظ المنوفية يشهد انطلاق قافلة «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية.. صور وفيديو

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، انطلاق قافلة "أهلا رمضان" بأرض المهبط بمدينة شبين الكوم التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، رافقه اللواء عبد الحكيم أمين، قائد قطاع الإسكندرية للتبريدات والتوريدات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عمر إدريس، السكرتير العام المساعد رئيس حي شرق شبين الكوم، وممثلو مؤسسة حياة كريمة وعدد من المتطوعين بالمحافظة.

وتفقد محافظ المنوفية 33 سيارة كمنافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وبجودة عالية.

وقال المحافظ إن القافلة تشمل سيارات كمنافذ ثابتة ومتحركة تجوب مراكز ومدن وقرى المحافظة لتلبية جميع احتياجات المواطن المنوفى طوال أيام شهر رمضان، ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار.

وتضم قافلة "أهلا رمضان" العديد من السلع الغذائية والاستراتيجية لبيعها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، ومنها “زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز- عدس - سمنة - لحوم – فراخ - أسماك – ياميش – تين – زبيب – بلح - جوز الهند - دقيق - ألبان – منظفات ، وغيرها من المنتجات الغذائية”.

وخلال تفقده، أشاد محافظ المنوفية بجودة المعروضات وسعرها المناسب وتوافر جميع السلع الغذائية من اللحوم والخضراوات الطازجة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستمر القافلة لمدة شهر وسيتم الإعلان بشكل يومى عن أماكن تواجد تلك المنافذ عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم جميع أوجه الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة أمام تلك القوافل لضمان توفير جميع ما يحتاجه المواطنون من سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة.

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