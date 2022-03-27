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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

خالد عبدالغفار: لقاحات مرض شلل الأطفال لا تتعارض مع التطعيمات الروتينية|فيديو وصور

صدى البلد

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز طب أسرة النزهة بالقاهرة.

حضر فعاليات إطلاق الحملة الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، وممثل عن منظمة اليونيسيف.

ودعا الوزير كافة الأسر بالتوجه لأقرب وحدة صحية، أو فرقة متمركزة بالقرب منهم، لتطعيم أطفالهم، ووقايتهم من مرض شلل الأطفال، حفاظاً على صحتهم، مؤكداً تواجد الفرق الطبية الخاصة بالحملة في كافة المراكز الطبية والوحدات الصحية، فضلاً عن تواجدها بأماكن التجمعات الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن الحملة تستمر لمدة 4 أيام، خلال الفترة من27 إلى 30 مارس الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدا مأمونية اللقاحات المضادة لمرض شلل الأطفال، فضلاً عن عدم تعارضها مع التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال، لافتاً إلى إمكانية مد فترة الحملة حال الحاجة لذلك لضمان الوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تنظمها الوزارة حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وأوضح "عبدالغفار" أن أعمال الحملة تتم من خلال 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، تم تدريبهم على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية، مؤكداً اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الحملة تجوب المنازل بجميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، تحت شعار "من بيت لبيت"، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت "قنديل" إلى أن الحملة تتم بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية، بداية من وزارة التربية والتعليم، والأزهر لتسهيل عمل الفرق في التطعيم بدور رياض الأطفال، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتطعيم الأطفال في الحضانات التابعة لها، إلى جانب وزارة الأوقاف، والكنائس، لرفع الوعي والتنويه عن الحملة عقب الصلوات والقداسات، لضمان تغطية 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة في جميع المحافظات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.

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