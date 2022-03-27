الداخلية تواصل ضرباتها لمحتكري السلع.. ضبط 94 قضية تموينية بمضبوطات 135 طن مواد غذائية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها الموسعة و اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية في الأسواق قبل شهر رمضان المبارك.



وتمكنت من ضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (94) قضية تموينية بمضبوطات قرابة (135) طن مواد غذائية وغير غذائية

- فى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط أكثر من (8) طن سلع غذائية مختلفة .

- فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (72) طن .

- فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط (53) طن أسمنت .

وكان أبرز تلك القضايا ضبط (قرابة 12 طن "أرز أبيض – مكرونة – سمسم – زيت طعام") بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة و ضبط (قرابة 10 طن "دقيق أبيض – سكر حر – عدس") بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (قرابة 7 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض") بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مؤسسة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة و ضبط (2 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

وتم ضبط (50 طن "أسمنت") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية و ضبط (40211 قطعة مستلزمات طبية "حشو عصب – قفاز طبى") بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ونجحت الحملات فى ضبط (27625 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قفاز طبى") بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة و ضبط (قرابة 3 طن "كبدة مُجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (أكثر من 3 طن "تمر هندى - سوبيا") معبأة داخل عبوات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة و ضبط (قرابة 4 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.