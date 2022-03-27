فقدت توازنها.. نقل أميرة هانى إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

نشرت الفنانة أميرة هانى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها دخولها المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة.

وقالت أميرة هانى : ” من غير أي دراما، الحمد لله أنا دلوقتي بخير وصحة، بس عاوزة أقولكو إن قبل 6 ساعات كنت بضحك بس ضغط معين عليا زيادة".

أميرة هانى

وأضافت أميرة هانى : “الضغط خلى جسمي يفقد توازنه، واكتشفت إن الإنسان لحظة، هي لحظة ما بين الضحك وإنك تقع، عشان نحمد ربنا على نعمة الصحة ونعم كتيرة إحنا واخدينها ضمان، وعامةً أنا الحمد لله بفضل ربنا ودعاء أهلي أنا في البيت وبضحك زي القرود”.

وأوضحت أميرة هانى : بس حبيت أقولكو إن مفيش حاجة في الدنيا تسوى جنب صحتك، وإنك تحمد ربنا على أهم نعمة هي وراحة البال، ومتسمحش لمواقف سلبية بتمر في حياتنا تاخدها على أعصابك، الدكتور قالي إني ممكن أخرج أتعشى بكرة في أحلى مكان .. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أميرة هاني، مش هقصر في حق أعصابي وصحتي تاني، عشان الصحة نعمة من ربنا حبيبي".

وعرض للفنانة اميرة هانى مسلسل “عودة الابن الضال” والعمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول رجل أعمال ثري يمتلك فندقا كبيرا، ويقع في أزمة.