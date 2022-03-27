نشرة المنوعات.. القصة الكاملة لجريمة مفجعة هزت لبنان.. مؤسس «تسلا» يشعر بالوحدة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.
قتل أم وبناتها الثلاثة.. القصة الكاملة لجريمة مفجعة هزت لبنان
انتهي لغز اختفاء أم وبناتها الثلاث بجريمة قتل مروعة هزت المجتمع البناني بعد أن انقطعت أخبارهن.
شعرت بإرهاق.. أم في العشرينات تكتشف إصابتها بالسرطان بطريقة غريبة ومفاجئة
هل يمكنك أن تتخيل أن مجرد شعور أم بإرهاق أثناء الركض وراء طفيها الصغرين قد يكون دلالة على إصابتها بمرض خطير.
بعد أسبوع في الكاريبي..أهم اللقطات من الزيارة الأخيرة لويليام وكيت ميدلتون.. شاهد
ببدلة زرقاء داكنة مع ربطة عنق بورجوندي وفستان أصفر منقوش بالأزهار، ودع الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، وزوجته كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، جزر الباهاما بالكاريبي بعد جولة استمرت أسبوعاً.
خاصة بالنمش.. حيلة منتشرة على تيك توك تصيب وجه الفتيات بأضرار جسيمة
أثار مجموعة من خبراء التجميل في بريطانيا مخاوف كبيرة من إمكانية إصابة أوجه الفتيات والسيدات بأضرار جسيمة بسبب حيلة منتشرة على تطبيق «تيك توك».
يعيش تحت خط الفقر.. مؤسس «تسلا» يشعر بالوحدة بعد انفصاله عن زوجته| صور
قالت صحيفة “الديلي ميل”، إن الملياردير الأميركي إيلون ماسك مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، يعيش حالة كبيرة من الوحدة بعد إنفصاله للمرة الثانية عن حبيبته وأم والديه مغنية البوب الكندية ومخرجة الكليبات والملحنة، جرايمز Grimes.
حادث صادم.. نهاية مأساوية لسيدة بعد اختفائها لأسابيع داخل منزلها بيوركشاير
في حادث صادم ومأساوي، عثرت الشرطة البريطانية على جثة سيدة مقتولة بعد أن لاحظ الجيران اختفاءها لأسابيع.