نشرة المنوعات.. القصة الكاملة لجريمة مفجعة هزت لبنان.. مؤسس «تسلا» يشعر بالوحدة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



انتهي لغز اختفاء أم وبناتها الثلاث بجريمة قتل مروعة هزت المجتمع البناني بعد أن انقطعت أخبارهن.



هل يمكنك أن تتخيل أن مجرد شعور أم بإرهاق أثناء الركض وراء طفيها الصغرين قد يكون دلالة على إصابتها بمرض خطير.



ببدلة زرقاء داكنة مع ربطة عنق بورجوندي وفستان أصفر منقوش بالأزهار، ودع الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، وزوجته كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، جزر الباهاما بالكاريبي بعد جولة استمرت أسبوعاً.



أثار مجموعة من خبراء التجميل في بريطانيا مخاوف كبيرة من إمكانية إصابة أوجه الفتيات والسيدات بأضرار جسيمة بسبب حيلة منتشرة على تطبيق «تيك توك».



قالت صحيفة “الديلي ميل”، إن الملياردير الأميركي إيلون ماسك مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، يعيش حالة كبيرة من الوحدة بعد إنفصاله للمرة الثانية عن حبيبته وأم والديه مغنية البوب الكندية ومخرجة الكليبات والملحنة، جرايمز Grimes.



في حادث صادم ومأساوي، عثرت الشرطة البريطانية على جثة سيدة مقتولة بعد أن لاحظ الجيران اختفاءها لأسابيع.