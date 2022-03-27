تقارير جنوب أفريقية: بيرسي تاو يتعمد الهروب من المنتخب بسبب الأهلي

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية، أن بيرسي تاو لاعب الأهلي، يتهرب من مباريات منتخب بلاده خلال الفترة الأخيرة بسبب خوفه من الإصابة التي قد تبعده عن القلعة الحمراء.

وقال موقع ” kickoff” الجنوب أفريقي، إن بيرسي تاو يرفض اللعب مع منتخب بلاده في المباريات الودية التي يخوضها حاليا، خوفا من تجدد إصابته.

وتعرض تاو لكدمة فى الركبة خلال مباراة المريخ السودانى بالجولة الماضية لدور المجموعات الأفريقى ليتم استبعاده على إثرها من صفوف منتخب جنوب أفريقيا.

وشارك محمد هاني وبيرسي تاو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات ‏الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش في بداية تحضيرات الفريق لمباراة الهلال ‏السوداني ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وشارك هاني في التدريبات بعد تعافيه من إصابته في العضلة الضامة وانتهائه من البرنامج ‏التأهيلي الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الماضية، فيما تعافى تاو من كدمة في الركبة تعرض لها ‏خلال مباراة المريخ السوداني.‏

وشارك هاني وتاو في تدريبات الجيم ثم تدريبات الكرة التي أقيمت على ملعب التتش بمشاركة ‏جميع اللاعبين.‏