تغير موعد مران الإسماعيلي بسبب مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره السلوفاكي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، تعديل موعد مران غدًا الإثنين الذي يأتي ضمن استعدادات الفريق لإستئناف مباريات الدوري العام.

حيث استقر جهاز الدراويش علي تقديم موعد المران ليقام في تمام الساعه الثانية عشر ظهرا في ظل إرتباط ملعب الإسماعيلية بإستضافة مباراة منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٣ أمام نظيره السلوفاكي في ثاني تجاربه الودية بالمحافظة الساحلية.

ويتواجد مع منتخب الشباب من الإسماعيلي عبد الله جمال وعمر الساعي خلال المعسكر التدريبي الذي يتخلله مباراتين وديتين ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر في العام القادم.